Врач: повторное заражение лихорадкой денге может быть тяжелее первого

«Инкубационный период лихорадки денге обычно составляет от трех дней до двух недель. Затем появляются признаки болезни: головная боль, повышение температуры до 39–40°C, сыпь на коже. Также у человека может возникнуть боль в глазных яблоках, тошнота и рвота, ноющие боли в суставах и мышцах, нарушения сознания. Если лихорадка денге протекает в тяжелой геморрагической форме, то к симптомам добавляются кровотечения из носа, диарея с кровью, внутренние кровотечения», — рассказала Демьяновская.