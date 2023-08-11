Врач назвал опасные заболевания, из-за которых могут быть отеки

«Самолечение может быть опасным, поэтому перед применением любых методов избавления от отеков необходимо проконсультироваться с врачом. Он сможет определить точную причину отеков и назначить наиболее эффективное лечение. Существуют различные способы справиться с отеками. Один из них — это изменение образа жизни, включающее более активное движение и регулярные физические упражнения, направленные на работу с ногами и руками. Они помогут активизировать лимфодренажную систему и избавиться от отеков», — резюмировал хирург.