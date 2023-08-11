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Врач назвал опасные заболевания, из-за которых могут быть отеки

Отеки — это состояние, при котором в организме накапливается избыточная жидкость, что приводит к опуханию тканей. Помимо того, что отеки доставляют физический и эмоциональный дискомфорт, они сигнализируют о нарушениях в организме и требуют особого внимания. Об этом «Газете.Ru» рассказал хирург Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Алексей Безрукавый.

Врач назвал опасные заболевания, из-за которых могут быть отеки
© Газета.Ru

«Симптомы отеков включают отечность тканей, которая может быть заметна на лице, руках, ногах или животе. Кожа в месте отека обычно становится бледной или красноватой, а при нажатии на отекшую область остается ямка. Причиной отеков может быть также повышенное чувство усталости, одышка, повышенное давление или боли в ногах», — заявил он.

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Чаще всего отеки возникают в области ног, лодыжек, рук и лица. Существует несколько причин их развития. Среди «безобидных» — это нахождение в одной позиции долгое время, употребление соленой пищи, предменструальный синдром, беременность, прием некоторых лекарственных средств.

«Иногда отеки могут быть признаком более серьезного заболевания. Например, к ним относятся: застойная сердечная недостаточность, поражение печени, почечная недостаточность, тромбоз, острая нехватка белка, ослабленные или поврежденные вены на ногах», — подчеркнул эксперт.

Для избавления от отеков рекомендуется пить достаточное количество воды, ограничить потребление соли, избегать длительного сидения или стояния и длительного пребывания в жаркой или сухой среде, а также поддерживать оптимальный вес.

«Самолечение может быть опасным, поэтому перед применением любых методов избавления от отеков необходимо проконсультироваться с врачом. Он сможет определить точную причину отеков и назначить наиболее эффективное лечение. Существуют различные способы справиться с отеками. Один из них — это изменение образа жизни, включающее более активное движение и регулярные физические упражнения, направленные на работу с ногами и руками. Они помогут активизировать лимфодренажную систему и избавиться от отеков», — резюмировал хирург.

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