Онколог назвал самый опасный симптом по утрам

Врач-хирург, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян в своем Telegram-канале объяснил, какие признаки могут указывать на опасное для жизни состояние. Тревожность вызывает сильный кашель по утрам, когда у человека появляется ощущение, что он задыхается. К сожалению, даже такой "яркий" сигнал организм зачастую игнорируется.

"Это может быть показателем онкологических заболеваний, трагических последствий ковида", - предупредил врач.

Не исключены также легочные и сердечно-сосудистых заболевания. На опасные для жизни патологии могут указывать головные боли, которые не снимаются приемом препаратов, постоянная изжога или затяжная диарея.

О проблеме, с которой следует как можно быстрее обратиться к специалисту, часто предупреждает "тревожное ощущение в груди и перебои в работе сердца", добавил кандидат медицинских наук.

Как ранее отметил специалист, есть простые способы снизить риск развития рака в организме. О каких-то гарантиях говорить не приходится (их не даст ни один специалист), однако есть ряд правил, которых действительно стоит придерживаться, подчеркнул доктор. Что касается еды, то стоит избегать продуктов с консервантами и красителями, жирную и жареную пищу, включить в рацион овощи, фрукты, зелень. Также важно не забывать об умеренных физических нагрузках.