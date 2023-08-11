Онколог назвал самый опасный симптом по утрам
Врач-хирург, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян в своем Telegram-канале объяснил, какие признаки могут указывать на опасное для жизни состояние. Тревожность вызывает сильный кашель по утрам, когда у человека появляется ощущение, что он задыхается. К сожалению, даже такой "яркий" сигнал организм зачастую игнорируется.
"Это может быть показателем онкологических заболеваний, трагических последствий ковида", - предупредил врач.
Не исключены также легочные и сердечно-сосудистых заболевания. На опасные для жизни патологии могут указывать головные боли, которые не снимаются приемом препаратов, постоянная изжога или затяжная диарея.
О проблеме, с которой следует как можно быстрее обратиться к специалисту, часто предупреждает "тревожное ощущение в груди и перебои в работе сердца", добавил кандидат медицинских наук.
Как ранее отметил специалист, есть простые способы снизить риск развития рака в организме. О каких-то гарантиях говорить не приходится (их не даст ни один специалист), однако есть ряд правил, которых действительно стоит придерживаться, подчеркнул доктор. Что касается еды, то стоит избегать продуктов с консервантами и красителями, жирную и жареную пищу, включить в рацион овощи, фрукты, зелень. Также важно не забывать об умеренных физических нагрузках.
"Недавний масштабный анализ мета-исследований показал, что при таких состояниях, как тревога и депрессия, физические упражнения оказываются даже полезнее, чем стандартная психотерапия или лекарства", - отметил Марк Гадзиян.