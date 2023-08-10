Офтальмолог рассказала, что делать при укусе насекомого в веко

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, сотрудник Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН Ильмира Газизова рассказала, что нужно делать при укусах насекомых в веко.

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В беседе с «Газетой.Ru» офтальмолог объяснила, что при таком укусе лучше обратиться в травмпункт или к офтальмологу, чтобы удалить жало.

Кроме того, при хронической аллергии стоит принять антигистаминное, а при отёке Квинке — вызвать скорую помощь.