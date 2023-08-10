Врач рассказал, как оказать первую помощь при ожоге языка

В домашних условиях лечатся только легкие термические ожоги. При тяжелых же необходимо вызвать скорую помощь. Об этом порталу NEWS.ru рассказал травматолог Павел Перетолчин.

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В первом случае снять боль и жжение поможет рассасывание кубиков льда, полоскание рта прохладной водой или дыхание через рот. При вызванном острой пищей ожоге можно, например, выпить стакан кисломолочного напитка, съесть кусочек молочного шоколада или хлеба.

Для дезинфекции травматолог рекомендует использовать раствор фурацилина или хлоргексидина. Как он объяснил, данные средства помогут предотвратить попадание бактерий в раневую поверхность и снизить риск воспаления.