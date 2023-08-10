Знание первых симптомов инфаркта миокарда и умение на них адекватно реагировать – это очень важная тема. Как распознать недуг на ранней стадии, "Петербургскому дневнику" рассказал кардиолог, доктор медицинских наук Виктор Костенко.

Сжимающие, давящие, жгучие боли за грудиной, то есть посередине грудной клетки, которые могут длиться несколько минут на фоне физической нагрузки, являются предвестником ишемической болезни сердца. Если обратиться к специалисту и начать лечение на этой стадии, то можно избежать инфаркта.

Однако боли могут возникать и в других областях тела, обратил внимание кардиолог.

"Есть неклассические варианты этой стенокардии, они особенно характерны для людей, страдающих сахарным диабетом, у пожилых людей, которые уже переносили эпизоды острой коронарной недостаточности. Боли могут быть несильные, они могут проявиться в местах иррадиации (нижняя челюсть, левая рука, левая лопатка, плечо)".

Кроме того, о развитии болезни сердца может свидетельствовать и одышка, которая возникает как при физической нагрузке, так и в состоянии покоя.