Врач объяснила, кого и почему осы жалят чаще всего

Врач Овнанян объяснила, кого и почему осы жалят чаще всего
Чаще всего осы кусают ярко одетых и сильно надушенных людей. Об этом порталу NEWS.ru рассказала врач-профилактик Эвелина Овнанян.
По словам специалиста, этих жалящих насекомых привлекает броская одежда, ярко выраженный аромат духов, сладких напитков и фруктов. Осы очень хорошо чувствуют запахи, а гардероб насыщенных цветов принимают за цветы, объяснила врач.
Помимо этого, осы реагируют на мокрое тело после купания и нередко атакуют тех, у кого есть аллергия на их укусы.
"Если на месте укуса сразу появился значительный отек, то это признак аллергии. Необходимо быстро принять антигистаминные препараты и обратиться к врачу. Даже если отека нет, важно промыть и обработать рану антисептиком".
Врач также озвучила смертельную дозу для человека: жизни угрожают от 50 до 100 укусов, однако к врачу необходимо незамедлительно обращаться уже при двух нападениях подряд.