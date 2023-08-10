Ученые: грибы эффективны при профилактике деменции

Грибы способны отсрочить начало болезни Альцгеймера, а также замедлить ее развитие. К таким выводам пришли ученые в ходе проведения исследования.

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По их словам, грибы содержат множество полезных соединений, которые в том числе способствуют улучшению здоровья при данном недуге. Речь идет о полисахаридах, белках, липидах, терпеноидах, фенолах и других биологически активных веществах.

При этом особого внимания заслуживают мощные нейропротекторные молекулы, такие как эрготионеин, эринацин, флавоноиды, алкалоиды, эргостерол и меланин. Именно они делают грибы естественным средством профилактики болезни Альцгеймера, отметили ученые.