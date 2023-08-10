Аллерголог объяснила, как вести себя при укусе осы в горло

У людей проявляется повышенная инсектная аллергия на укусы жалящих насекомых. Что случится, если оса или пчела попадут внутрь организма, и как себя вести в данном случае, порталу NEWS.ru рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логинова.

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По словам специалиста, реакция на укус может протекать в виде системной аллергической реакции и анафилактического шока, поэтому попадание насекомого внутрь организма грозит летальным исходом. В таком случае врач посоветовала промыть желудок (выпить воду и вызвать рвоту) и обратиться за медицинской помощью.

"Анафилактический шок – серьезное осложнение, требующее, как правило, реанимационных мероприятий. Врач дает аллергикам соответствующие рекомендации – как себя вести в этом случае – и список лекарственных препаратов для оказания скорой помощи", – уточнила врач.