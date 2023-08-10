Названы самые распространенные причины импотенции

Диабет и проблемы с сосудами могут привести к эректильной дисфункции в возрасте от 40 до 70 лет. Об этом сообщает Daily Mail с ссылкой на британского врача Мартина Скарра.

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По словам специалиста, для поддержания эрекции требуется увеличение притока крови к половому члену. Центральное место в этом процессе отводится химическому элементу под названием оксид азота. Он расслабляет мышцы, контролирующие кровеносные сосуды полового члена, позволяя им растягиваться и наполняться кровью. Однако курение, диабет и дефицит мужского гормона тестостерона способны этому помешать.

Как объяснил врач, диабет связан с повышенным уровнем холестерина, который может закупорить крошечные кровеносные сосуды в половом члене. Высокое кровяное давление, в свою очередь, в некоторых случаях имеет аналогичный эффект.