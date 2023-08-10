Врач объяснила, как отличить забывчивость от деменции

Забывчивость может быть как обычным явлением, так и признаком проблем с нервной системой. Как отличить одно от другого, " Аргументам и Фактам " рассказала врач-невролог Мария Бехер .

"Это в любом случае не просто забыл какое-то слово, а именно проблемы с мышленческими процессами. То есть если человек просто забыл слово, он его вспомнит через какое-то время".

При деменции же человеку можно показать карандаш, спросив, что это такое, и он ответит "это то, чем пишут". То есть само наименование вещи он не способен вспомнить, пока не получит подсказку, но назначение осознает, объяснила врач. Если же речь идет про серьезные когнитивные нарушения, то он может даже и не вспомнить, как данный предмет используется.