Названы способы справиться с импотенцией

Диабет и высокое артериальное давление могут быть причинами эректильной дисфункции в зрелом возрасте, считает врач Мартин Скур. Способы лечения импотенции он назвал в колонке для Daily Mail.

© Lenta.ru

Врач отметил, что проблема с потенцией в той или иной степени затрагивает половину мужчин в возрасте от 40 до 70 лет. По его словам, наиболее частая причина нарушений связана с работой сосудов. Скур объяснил, что в момент возбуждения происходит выброс оксида азота, который расслабляет мышцы и контролирует сосуды и обеспечивает эрекцию.

«Курение, диабет и дефицит мужского гормона тестостерона, возникающий с возрастом, нарушает этот процесс», — сказал врач.

Кроме того, по словам специалиста, диабет вызывает повышение уровня холестерина, который закупоривает сосуды и уменьшает кровоток. Аналогичный эффект происходит при высоком кровяном давлении.

«Вот почему эректильная дисфункция сегодня считается маркером ишемической болезни сердца», — добавил Скур.

Врач также отметил, что проблемы с потенцией также могут быть связаны с употреблением алкоголя и пассивным образом жизни. Скур посоветовал для улучшения эректильной функции обратиться к врачу, который может назначить анализы и выявить настоящую причину нарушений.