Ученые назвали легкий способ справиться с влиянием жары на организм

Ученые из Австралийского национального университета установили, что сиеста (послеобеденный сон) помогает лучше справиться с жарой. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Lancet: Planetary Health (входит в группу журналов The Lancet).

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Жара зачастую негативно влияет на состояние человека. В некоторых случаях экстремально высокие температуры могут привести к летальному исходу из-за сердечного приступа, поскольку сердцу приходится работать интенсивнее в сильную жару.

По мнению авторов работы, послеобеденный сон может сохранить здоровье во время жары. Сиеста помогает организму физиологически адаптироваться к жаре – на подобную акклиматизацию требуется около 15 дней. Во время послеобеденного сна тело восстанавливает силы, стабилизирует работу систем, а влияние жары на организм снижается.