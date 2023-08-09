Эксперт рассказал правду о привычке хрустеть пальцами

Эксперт ответил на вопрос о том, действительно ли опасно хрустеть пальцами. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Он рассказал, что хруст помогает сделать суставы более подвижными. И не важно, идет речь о пальцах, шее, или спине. На самом деле хруст не ставит на место позвонки или другие части тела, он просто помогает снимать блок, ограничивающий подвижность.

Эксперт также отметил, что хруст ничем не вредит. Однако, эффект гибкости и подвижности суставов длится недолго, около пары часов. Чтобы сохранить его надолго, необходимо делать суставную гимнастику.