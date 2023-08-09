Ученые рассказали об ошибке при измерении давления

Ученые из Балтимора выявили ошибку, которая приводит к неточным результатам на тонометре. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в JAMA Internal Medicine.

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Эксперимент помог выяснить, что неподходящий размер манжеты может давать неправильные результаты измерения давления. В ходе исследования приняли участие 195 человек. Каждому из них мерили давления, используя нормальную, маленькую и большую манжету.

Выяснилось, что прои использовании неподходящего прибора давление было ниже на 3,6 мм рт. ст. у тех, кому нужна была маленькая манжета. Для тех, кому подходила большая манжета, обычная занижала давление на 4,8 мм рт. ст.

Врачи пришли к выводу, что нельзя измерять давление абсолютно всем людям с помощью одинаковой манжеты стандартного размера. В таком случае необходимо менять прибор на подходящий, чтобы не получать погрешность в результатах.