Врач рассказала, чем опасен сон в линзах

Сон в линзах приводит к язве роговицы, которая заканчивается помутнением, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она добавила, что при длительном ношении линз, в частности во сне, под них могут попадать соринки и травмировать роговицу, вызывая воспаление.

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Язва роговицы может завершится помутнением роговицы. <...> Она сразу ограничивает зрение, если она находится в центральном поле, — сказала Малышева.

Она добавила, что самостоятельно выявить это заболевание можно по боли и рези в глазу, слезоточивости, а также сильному покраснению.

Офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что чем раньше пациент придет ко врачу, тем выше шансы сохранить хорошее зрение. По его словам, на начальном этапе можно обойтись курсом антибиотиков, однако при запущенном состоянии не ослепнуть поможет только операция.