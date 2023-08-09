Врач назвала условия для хорошего сна в жаркие ночи

Руководитель управления цифровой медицины Страхового дома ВСК Ольга Бакшутова призвала заранее хорошо охлаждать комнату, чтобы лучше спать в жаркие ночи. Условия для полноценного отдыха ночью терапевт назвала «Ленте.ру».

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По словам врача, для хорошего сна нужна прохладная темная комната. Бакшутова посоветовала заранее охлаждать спальни с помощью кондиционера. Также, добавила она, на помощь придут плотные шторы, защищающие комнату от солнца.

На 14 минут дольше, чем обычно, человек засыпает в жаркие ночи

Подушки и постельное белье днем нужно хранить в шкафу, чтобы они не нагревались на кровати, продолжает терапевт.

Во время засыпания температура тела человека снижается. Поэтому в прохладной комнате и на прохладном белье можно отойти ко сну быстрее

Поддержание низкой температуры и темноты в комнате ускоряет выработку мелатонина — гормона сна, объяснила Бакшутова. Также температура в комнате влияет на продолжительность разных фаз сна, влияющих на организм даже во время последующего бодрствования.

+18 градусов Цельсия оптимальная температура для спальни