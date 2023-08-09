Врач-невролог Виктория Квилинская назвала симптомы сотрясения мозга. Об этом сообщает News.ru.

Она отметила, что сотрясение может протекать с явными симптомами: тошнотой, рвотой, головокружением, потерей сознания и головной болью. Однако иногда случается, что сотрясение протекает бессимптомно.

По словам врача, на месте удара образуется только шишка, а симптомы могут появиться спустя несколько дней и будут сохраняться на протяжении недели.

"Основными признаками являются потеря сознания, головная боль, головокружение, тошнота, потеря памяти", — пояснила Квилинская.

Сотрясение может быть трех степеней. При первой человек теряет сознание на 20 минут. Вторая характерна более длительными симптомами в виде ухудшения самочувствия, рвоты и потери сознания. При третьей человек теряет сознание и память на более длительный период.