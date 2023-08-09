Екатерина Казачкова, врач-эндокринолог, рассказала о том, как выработать полезную привычку пить воду. Об этом сообщает радио Sputnik.

Эксперт заявила, что даже если человек не любит пить воду, он все равно в ней нуждается. Поэтому необходимо выработать привычку пить больше воды. Норма составляет 30 миллилитров на килограмм веса каждый день, в среднем получается два литра. Вода нужна для того, чтобы запустить метаболические процессы в организме, помогает клеткам работать.

Привычка пить воду появляется в детстве, но ее можно выработать и во взрослом возрасте. Врач рекомендует поставить на рабочий стол стакан с чистой водой. В таком случае рука сама будет к нему тянуться, когда человек захочет пить. Если человек работает не за столом, то вода должна быть на любом видном месте. Это поможет выработать полезную привычку.