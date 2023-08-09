Эндокринолог Казачкова рассказала, как научиться пить больше воды
Екатерина Казачкова, врач-эндокринолог, рассказала о том, как выработать полезную привычку пить воду. Об этом сообщает радио Sputnik.
Эксперт заявила, что даже если человек не любит пить воду, он все равно в ней нуждается. Поэтому необходимо выработать привычку пить больше воды. Норма составляет 30 миллилитров на килограмм веса каждый день, в среднем получается два литра. Вода нужна для того, чтобы запустить метаболические процессы в организме, помогает клеткам работать.
Привычка пить воду появляется в детстве, но ее можно выработать и во взрослом возрасте. Врач рекомендует поставить на рабочий стол стакан с чистой водой. В таком случае рука сама будет к нему тянуться, когда человек захочет пить. Если человек работает не за столом, то вода должна быть на любом видном месте. Это поможет выработать полезную привычку.
Ранее сообщалось, что врачи объяснили, какой продукт нельзя покупать в летних кафе в жару.