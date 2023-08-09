Врач назвала три вопроса стоматологу, которые не дадут вас обмануть

«Он нужен не только пациенту, но и врачу, чтобы подтвердить, что все было сделано правильно в случае возникновения спора между клиникой и пациентом. Поэтому профессионал не будет пренебрегать фотопротоколом. Пациент всегда может попросить отправить ему фотопротокол, и доктор не может ему в этом отказать. Независимо от качества лечения, всегда могут возникнуть осложнения. От этого никто не защищен на 100%. И фотопротокол поможет разобраться в ситуации. Стоматолог, который ведет фотопротокол, с наименьшей вероятностью допустит врачебную ошибку», — подчеркнула врач.