Врач назвала три вопроса стоматологу, которые не дадут вас обмануть
Если в клинике стоматолог не предлагает начать с диагностики – лучше обратиться в другое место. Об этом «Газете.Ru» рассказала Диана Левчук, врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент».
«Правильная диагностика в стоматологии играет ключевую роль. «На глаз» ни один врач не в состоянии понять, какие именно процессы происходят внутри зуба. Поэтому перед началом лечения вам должны предложить, как минимум, рентген. Если ситуация сложная – врач может отправить пациента на КТ. Чтобы врач убедился в правильности лечения, снимки могут потребоваться на его этапах и по окончанию. Всего таких снимков может быть сделано 2-3 и более», — объяснила медик.
Еще один вопрос касается того, будет ли вестись фотопротокол — современный стандарт в стоматологии.
«Он нужен не только пациенту, но и врачу, чтобы подтвердить, что все было сделано правильно в случае возникновения спора между клиникой и пациентом. Поэтому профессионал не будет пренебрегать фотопротоколом. Пациент всегда может попросить отправить ему фотопротокол, и доктор не может ему в этом отказать. Независимо от качества лечения, всегда могут возникнуть осложнения. От этого никто не защищен на 100%. И фотопротокол поможет разобраться в ситуации. Стоматолог, который ведет фотопротокол, с наименьшей вероятностью допустит врачебную ошибку», — подчеркнула врач.
Третий вопрос относится к тому, какая будет изоляция проблемного зуба во время лечения. В этом случае стоматолог должен ответить — коффердам.
«Если вы слышите такой ответ – это значит, что стоматолог использует в работе современные методики и стандарты. Коффердам – это специальная резиновая мембрана, которая накладывается на зуб и полностью изолирует его от попадания слюны, всех растворов и пыли в процессе работы. Чем меньше бактерий попадает в открытую полость зуба во время лечения, тем меньше вероятность получить осложнение», — резюмировала стоматолог.