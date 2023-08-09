Учеными найдена общая особенность мозга у людей с лишним весом

Оказывается, у людей, которые страдают из-за ожирения, увеличивается не только вес, но и объём гипоталамуса. Он контролирует аппетит и чувство голода. Исследование провели специалисты Кембриджского университета, пишет NeuroImage Clinical.

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По словам ученых, гипоталамус важен с точки зрения того, как много мы едим.

«На самом деле у нас мало прямых данных о работе этой области мозга у живых людей. Дело в том, что она очень мала, её тяжело различить на обыкновенных снимках МРТ», — отмечают они.

Напомним, что прежде эту часть мозга исследовали у животных. Тогда удалось выяснить, что там много нейронов, которые взаимодействуют друг с другом и отвечают за аппетит.

Сейчас же специалисты проанализировали снимки МРТ у 1351 пациента с разным весом, применив новые технологии. Они установили, что у худых гипоталамус меньше в объёме.