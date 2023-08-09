Учеными найдена общая особенность мозга у людей с лишним весом

Оказывается, у людей, которые страдают из-за ожирения, увеличивается не только вес, но и объём гипоталамуса. Он контролирует аппетит и чувство голода. Исследование провели специалисты Кембриджского университета, пишет NeuroImage Clinical.
По словам ученых, гипоталамус важен с точки зрения того, как много мы едим.
«На самом деле у нас мало прямых данных о работе этой области мозга у живых людей. Дело в том, что она очень мала, её тяжело различить на обыкновенных снимках МРТ», — отмечают они.
Напомним, что прежде эту часть мозга исследовали у животных. Тогда удалось выяснить, что там много нейронов, которые взаимодействуют друг с другом и отвечают за аппетит.
Сейчас же специалисты проанализировали снимки МРТ у 1351 пациента с разным весом, применив новые технологии. Они установили, что у худых гипоталамус меньше в объёме.
Эксперименты на животных дали понять, что калорийная пища становится причиной воспаления в этой области мозга, набора лишних килограммов и инсулинорезистентности. Авторы работы предполагают, что подобное происходит и в организме человека, в связи с чем нередко тучные люди не могут остановиться в потреблении пищи и не чувствуют сытости, так как центр аппетита у них растёт.