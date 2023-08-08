Названы привычки, способствующие развитию рака

Зарубежные специалисты назвали привычки, способствующие развитию рака
Эксперты назвали факторы, которые могут иметь негативное воздействие на здоровье.
В публикации для ETNT известные специалисты в области онкологии выделили привычки, которые могут способствовать возникновению рака печени.
Главной из них, согласно мнению медиков, является чрезмерное потребление алкогольных напитков. Избыточное употребление спиртного может повредить печень, привести к циррозу или образованию рубцов. Это в свою очередь увеличивает вероятность развития рака печени.
Вторым фактором, способствующим развитию этого серьезного заболевания, по мнению специалистов, является неконтролируемое употребление анаболических стероидов. Например, доктор спортивной медицины Боб Голдман считает, что у некоторых спортсменов развитие рака печени было связано с употреблением именно анаболических стероидов.