Названы привычки, способствующие развитию рака

Эксперты назвали факторы, которые могут иметь негативное воздействие на здоровье.

© Волгоградская правда

В публикации для ETNT известные специалисты в области онкологии выделили привычки, которые могут способствовать возникновению рака печени.

Главной из них, согласно мнению медиков, является чрезмерное потребление алкогольных напитков. Избыточное употребление спиртного может повредить печень, привести к циррозу или образованию рубцов. Это в свою очередь увеличивает вероятность развития рака печени.