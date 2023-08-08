Онколог Истомин предупредил о связи снижения веса и рака

При беспричинном снижении веса человек должен насторожиться и обратиться к специалисту, так как это может стать «звоночком» развития онкологических заболеваний.

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Об этом рассказал главный врач Тульского онкологического диспансера Дмитрий Истомин.

— Должно настораживать беспричинное снижение веса. Если человек не менял рацион питания, не увеличивал физические нагрузки, то это «звоночек». Для онкологии характерно снижение веса, — сказал главврач.

Истомин добавил, что исключением может стать рак яичников. В этом случае у пациентов наблюдается обратный результат — они начинают набирать вес, передает Тульская служба новостей.

Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал «Вечерней Москве», что существуют симптомы, которые сигнализируют о наличии онкологии во время и после приема пищи. Данные признаки свидетельствуют о развитии болезни, которая находится на поздней стадии, уточнил специалист.