Подмосковные врачи спасли пациентку с серьезной флегмоной

В отделение челюстно-лицевой хирургии Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н. поступила пациентка в тяжелом состоянии, она уже не могла самостоятельно дышать. Выяснилось, что причиной такого состояния стала флегмона – острое гнойное воспаление, она возникла из-за невылеченного зуба.

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Как оказалось, это была одна из самых сложных флегмон – дна полости рта. Она распространилась на шею, грудную клетку. Итог – медиастинит.

Это воспалительный процесс в средостении, который в случае запоздалой диагностики или неадекватного лечения в большинстве случаев заканчивается летально. За жизнь 40-летней женщины полночи в операционной сражались сразу две бригады врачей.К счастью, медики смогли помочь женщине. После этого женщина провела в реанимации 12 дней, а сейчас продолжает лечение в отделении.