Доктор Утин указал на смертельно опасный симптом во время сна

В некоторых случаях храп — не просто неприятный звук, который мешает вашему партнёру отдыхать, а весьма серьёзная проблема. Доктор Утин рассказал, к чему может привести подобное нарушение сна и когда необходимо обратиться к специалисту.

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Апноэ — прекращение дыхания длительностью 10 секунд и более во время сна, когда воздух не поступает в лёгкие на вдохе, как это должно быть в норме. Такое расстройство, по мнению врача, может стать причиной артериальной гипертонии, мерцательной аритмии (нарушение сердечного ритма), инсультов, инфарктов и внезапной сердечной смерти.