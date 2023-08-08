Врач дала советы по первой помощи при ожоге борщевиком

При ожоге борщевиком пораженный участок кожи надо промыть с мылом и закрыть его от солнца, рассказала врач-дерматолог Александра Филева. Некоторые другие советы по первой помощи при контакте с опасным растением она дала «Газете.Ru».

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По словам медика, в соке борщевика содержится опасный токсин фуранокумарин, который при контакте с кожей резко повышает ее чувствительность к ультрафиолету. Из-за этого под воздействием солнечных лучей спустя несколько часов или даже дней на коже могут появиться волдыри и покраснения, похожие на ожог.

Для того чтобы избежать подобных неприятных последствий, Филева рекомендовала первым делом как можно скорее промыть пораженный участок кожи теплой водой с мылом, а затем наложить стерильную салфетку, предварительно смоченную антисептиком.

Также, как отметила дерматолог, можно принять антигистаминные препараты — это поможет избавиться от зуда и снизить выраженность воспаления. Если же волдыри на коже все-таки появились, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.