Врач Неронов предостерег от переедания в жару

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов рассказал, в чем опасность переедания в жару, в беседе с РИАМО.

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По словам специалиста, в жару следует сократить порции и пить достаточное количество воды. Как объяснил Владимир Неронов, в жару сильно возрастает риск развития инфарктов и инсультов. Связано это с тем, что на переваривание больших объемов пищи требуется много ресурсов организма.

«В жаркую погоду необходимость компенсировать температурные колебания ложится на наши сосуды, а если у нас переполнен желудок острой, жирной, жареной едой и еще алкоголем, то риск сосудистых атак возрастает в разы», – объяснил специалист.