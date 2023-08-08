Ученые объяснили, чем опасен короткий отдых на солнце
Специалисты выяснили, что короткий отдых на солнце губительно сказывается на коже. Результаты исследования опубликованы в издании Frontiers in Aging.
Ученые из Манчестерского университета (Великобритания) доказали, что короткий отдых под солнцем опасен для кожи человека. Все дело в том, что солнце разрушает микробиоту, функция которой защищать организм от воздействия патогенов и поддерживать хорошее состояние.
Каким образом солнечные лучи воздействуют на микробиоту пока не ясно.
В исследовании участвовал 21 человек, которые отдыхали на море в солнечной стране в течение семи дней. Накануне поездки ученые проверили их кожу, а после их возвращения взяли пробы сразу, затем на 28 и 84 день после отдыха. Выяснилось, что количество протеобактерий, составляющих микробиоту кожи, существенно сократилось. Восстановление их уровня произошло только через месяц после поездки.
Специалисты полагают, что такое нарушение микробиоты может стать причиной дерматита, экземы и псориаза.