Ученые объяснили, чем опасен короткий отдых на солнце

Специалисты выяснили, что короткий отдых на солнце губительно сказывается на коже. Результаты исследования опубликованы в издании Frontiers in Aging.

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Ученые из Манчестерского университета (Великобритания) доказали, что короткий отдых под солнцем опасен для кожи человека. Все дело в том, что солнце разрушает микробиоту, функция которой защищать организм от воздействия патогенов и поддерживать хорошее состояние.

Каким образом солнечные лучи воздействуют на микробиоту пока не ясно.

В исследовании участвовал 21 человек, которые отдыхали на море в солнечной стране в течение семи дней. Накануне поездки ученые проверили их кожу, а после их возвращения взяли пробы сразу, затем на 28 и 84 день после отдыха. Выяснилось, что количество протеобактерий, составляющих микробиоту кожи, существенно сократилось. Восстановление их уровня произошло только через месяц после поездки.