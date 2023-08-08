Врач предостерег от опасного способа пить воду

Врач скорой помощи Юджин Вортсман объяснил, почему нельзя пить воду слишком быстро в беседе с изданием People.

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По словам специалиста, если человек залпом выпьет слишком много воды, он рискует получить отек мозга.

Как рассказал врач скорой помощи, водой моно отравиться, это состояние называется гипергидрия. Оно развивается в том случае, если человек за один прием выпил больше воды, чем его организм способен переработать. В результате нарушается электролитный баланс, из-за которого нарушается работа всего организма.

Натрий, калий и кальций регулируют в организме работу нервов, мышц и мозга. Если баланс будет нарушен, то эти системы перестанут функционировать нормально. В худшем случае развивается отек мозга, водянка. Первые симптомы - тошнота, рвота, судороги, затуманенность сознания и судороги.

Врач рекомендует пить воду чаще, но меньшими порциями. В течение дня женщины могут выпить 2,5 литра воды, а мужчина - 3,5 литра.