Врач предостерег от опасного способа пить воду

Врач Вортсман предостерег от опасного способа пить воду
Врач скорой помощи Юджин Вортсман объяснил, почему нельзя пить воду слишком быстро в беседе с изданием People.
По словам специалиста, если человек залпом выпьет слишком много воды, он рискует получить отек мозга.
Как рассказал врач скорой помощи, водой моно отравиться, это состояние называется гипергидрия. Оно развивается в том случае, если человек за один прием выпил больше воды, чем его организм способен переработать. В результате нарушается электролитный баланс, из-за которого нарушается работа всего организма.
Натрий, калий и кальций регулируют в организме работу нервов, мышц и мозга. Если баланс будет нарушен, то эти системы перестанут функционировать нормально. В худшем случае развивается отек мозга, водянка. Первые симптомы - тошнота, рвота, судороги, затуманенность сознания и судороги.
Врач рекомендует пить воду чаще, но меньшими порциями. В течение дня женщины могут выпить 2,5 литра воды, а мужчина - 3,5 литра.