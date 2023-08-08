Нутрициолог Костомаха дала советы по избавлению от насморка
Полезные советы нутрициолога Анастасии Костомахи по преодолению насморка заслуживают внимания. Их приводит издание Pravda.ru.
Врач подчеркивает, что применение носовых капель способно значительно уменьшить интенсивность выбросов слизи из носа. Однако, по ее словам, необходимо помнить, что сосудосуживающие капли следует использовать не более пяти дней. После этого она рекомендует переходить на применение солевого раствора для полоскания носа.
В борьбе с насморком также помогут теплые ножные ванны, уточнила эксперт. Дополнительным полезным методом для борьбы с насморком будет усиленное употребление горячих напитков, резюмировала специалист.
Ранее мы писали о том, что нутрициолог предупредила об опасности минеральной воды.
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