Врач подчеркивает, что применение носовых капель способно значительно уменьшить интенсивность выбросов слизи из носа. Однако, по ее словам, необходимо помнить, что сосудосуживающие капли следует использовать не более пяти дней. После этого она рекомендует переходить на применение солевого раствора для полоскания носа.