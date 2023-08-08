Онколог посоветовал обследоваться при резком снижении веса

Онколог Истомин посоветовал обследоваться при резком снижении веса без причины
Главный врач Тульского онкологического диспансера Дмитрий Истомин назвал настораживающие симптомы, при которых стоит пройти медицинское обследование.
Зачастую онкологические заболевания протекают бессимптомно, поэтому особенно важно прислушиваться к себе, чтобы не упустить время, необходимое для лечения, поделился врач в беседе с Тульской службой новостей.
В первую очередь на болезнь может указывать чувство слабости, которое остаётся даже после отдыха. Должно настораживать и беспричинное снижение веса при неизменном рационе и образе жизни, отметил онколог.
По словам врача, при раке лёгких у курильщиков меняется характер кашля, а при раке желудка характерно изменение аппетита, вкусовых привычек.
Даже при слабых и неочевидных симптомах следует обращаться к врачу, заключил Истомин.
Ранее НСН со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в столице расширили проект по психологическому сопровождению страдающих онкологией пациентов и их близких. Специалисты Московской службы онкопсихологов осуществляют приём в семи городских медучреждениях.