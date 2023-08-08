Названы 4 группы людей, подверженных риску развития диабета
В группу риска развития диабета входят люди, которых можно распределить в четыре группы, — рассказала «Газете.Ru» эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC) Елена Островская.
«В группе риска люди старше 45 лет с низким уровнем физической активности. Также склонны к сахарному диабету второго типа женщины, у которых во время беременности диагностировали гестационный сахарный диабет. Важно быть начеку людям с диабетом в анамнезе у близких родственников. Избыточная масса тела (индекс массы тела больше 25 кг/м2) — тоже повод насторожиться», – разъяснила специалист.
Кроме того, на диабет может указывать зуд слизистых половых органов у женщин.
«Часто происходит так: женщин беспокоит раздражение слизистых, и они обращаются к гинекологу, а при обследовании выявляется повышенный уровень глюкозы в крови. Кожный зуд может быть симптомом сахарного диабета», — добавила Островская.
Диабет возникает, когда организм становится десенсибилизированным к инсулину, нарушается процесс поглощения клетками сахара крови.
«Предвестниками сахарного диабета могут выступать повышенная утомляемость, постоянная жажда и учащенное мочеиспускание. Отеки и прибавка в весе или снижение массы тела без изменений в диете тоже повод задуматься», – отметила Островская.
Чтобы избежать развития заболевания, эндокринолог посоветовала поддерживать физическую активность, следить за питанием, высыпаться и контролировать уровень сахара в крови.