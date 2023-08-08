Названы 4 группы людей, подверженных риску развития диабета

«В группе риска люди старше 45 лет с низким уровнем физической активности. Также склонны к сахарному диабету второго типа женщины, у которых во время беременности диагностировали гестационный сахарный диабет. Важно быть начеку людям с диабетом в анамнезе у близких родственников. Избыточная масса тела (индекс массы тела больше 25 кг/м2) — тоже повод насторожиться», – разъяснила специалист.