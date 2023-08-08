Врач напомнила, как правильно обращаться с линзами

Контактные линзы помогают людям с проблемами зрения, однако важно выполнять несложные рекомендации врачей, чтобы они не нанесли глазам еще больший ущерб. Об этом «Парламентской газете» рассказала врач-офтальмолог Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Эльвира Сюняева.

В Международный день офтальмологии, который отмечают 8 августа, врач дала несколько советов, как правильно обращаться с линзами. Первым делом нужно проконсультироваться со специалистом, который оценит остроту зрения, состояние глазного дна, век и роговицы, посмотрит, нет ли противопоказаний.

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Перед установкой или снятием линз надо вымыть руки с мылом, насухо вытереть их полотенцем, от которого не остаются ворсинки. Если этими правилами пренебречь, на слизистую оболочку глаза попадут патогенные микроорганизмы, которые могут вызвать воспаления и бактериальные инфекции, предупредила Эльвира Сюняева.

Не стоит забывать и про регулярное очищение линз свежим дезинфицирующим раствором. Так же необходимо обрабатывать и контейнер для хранения оптики, продолжила врач. Важно следить за сроком ношения линз, нельзя использовать их дольше, чем установил производитель.

«Каждая модель имеет свой уровень устойчивости к белковым отложениям и загрязнениям. Кроме того, разные марки отличаются и по воздухопроницаемости. Через старую линзу кислород практически не проходит», — пояснила офтальмолог.

По ее словам, несмотря на то, что такие приспособления не ограничивают человека в спортивной активности, все же не стоит в них плавать в море или бассейне с хлором. В случае, если вода все же попала в глаза, лучше сразу поставить новые линзы. А перед посещением сауны их надо снять, чтобы избежать ожога и размножения патогенных микроорганизмов. Это же правило касается и времени сна.

«Нарушения режима замены и ношения линз, а также правил использования и ухода могут привести к серьезным последствиям», — предупредила Сюняева.