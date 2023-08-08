$96.57+1.76106.05+2.22

Врач назвала необычный способ охладиться в жару

Необычный способ охладиться в летнюю жару назвала врач-терапевт Надежда Чернышева. Ее рекомендации цитирует «Вечерняя Москва».

Врач назвала необычный способ охладиться в жару
© Lenta.ru

По ее словам, в период аномальной жары лучше отключить бытовую технику.

«Телевизор, компьютер и иные устройства, которые вырабатывают тепло, могут также поглощать влажность в комнате. По этой причине в период жары лучше отключать технику», — сказала она.

Также врач посоветовала пить в жару как можно больше чистой воды, проветривать помещение ранним утром, вечером или ночью, увлажнять воздух и правильно питаться.

«Ешьте ягоды, фрукты, кисломолочку, арбуз — эти продукты легко усваиваются. Кроме того, они охлаждают вас изнутри», — отметила Чернышева.

Теплый душ, продолжила она, позволит охладиться и испытать ощущение свежести, а от активных физических упражнений в жаркое время лучше отказаться.