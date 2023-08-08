Врач назвала необычный способ охладиться в жару

Необычный способ охладиться в летнюю жару назвала врач-терапевт Надежда Чернышева. Ее рекомендации цитирует «Вечерняя Москва».
По ее словам, в период аномальной жары лучше отключить бытовую технику.
«Телевизор, компьютер и иные устройства, которые вырабатывают тепло, могут также поглощать влажность в комнате. По этой причине в период жары лучше отключать технику», — сказала она.
Также врач посоветовала пить в жару как можно больше чистой воды, проветривать помещение ранним утром, вечером или ночью, увлажнять воздух и правильно питаться.
«Ешьте ягоды, фрукты, кисломолочку, арбуз — эти продукты легко усваиваются. Кроме того, они охлаждают вас изнутри», — отметила Чернышева.
Теплый душ, продолжила она, позволит охладиться и испытать ощущение свежести, а от активных физических упражнений в жаркое время лучше отказаться.