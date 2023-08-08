Врач рассказала, что делать, если обжегся борщевиком

«Контакт с борщевиком коварен тем, что реакция на него индивидуальна. Наиболее опасен он для детей и людей, склонных к аллергии. Также реакция сильно зависит от погодных условий. Поэтому, даже если однажды последствия были незначительные, не стоит думать, что растение неопасно», — резюмировала она.