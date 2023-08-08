Врач рассказала, что делать, если обжегся борщевиком

Главная опасность борщевика заключается в том, что при контакте с кожей человека он может вызывать сильный ожог или аллергическую реакцию. О профилактике и первой помощи «Газете.Ru» рассказала врач-дерматовенеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева.
«Сок борщевика содержит токсин фуранокумарин, который при попадании на кожу резко повышает ее чувствительность к ультрафиолетовому излучению, вызывая повреждение кожи, схожее с термическим поражением, — фитофотодерматит. Первые проявления поражения кожного покрова появляются не сразу, а через несколько часов или даже дней в виде покраснения кожи, пузырей», — объяснила врач.
Пораженный участок нужно как можно скорее промыть теплой водой с мылом и наложить стерильную салфетку, смоченную антисептическим раствором.
«Важно следить за тем, чтобы ткань не натирала и не давила, в противном случае раздражение будет сильнее. Если ожог на лице, можно нанести солнцезащитный крем с высокой степенью защиты (SPF 30–50). На открытом солнце не рекомендуется находиться в течение двух дней», — пояснила медик.
Чтобы снизить зуд и воспаление, можно использовать местные или системные антигистаминные препараты. А если реакция сильная — появился отек и волдыри — важно как можно скорее обратиться к врачу.
«Контакт с борщевиком коварен тем, что реакция на него индивидуальна. Наиболее опасен он для детей и людей, склонных к аллергии. Также реакция сильно зависит от погодных условий. Поэтому, даже если однажды последствия были незначительные, не стоит думать, что растение неопасно», — резюмировала она.