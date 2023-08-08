Врач назвал опасные осложнения, которые провоцирует корь

«В соответствии с национальным календарем прививок, детей вакцинируют дважды — в один год и в шесть лет. Поствакцинальный иммунитет — антитела IgG к вирусу кори — сохраняются в крови от 10 до 18 лет. Чтобы контролировать силу противокоревого иммунитета, взрослым полезно сдавать анализ на уровень IgG-антител к вирусу кори каждые пять лет. Если антител нет — пора ревакцинироваться», — резюмировал он.