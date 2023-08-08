Врач назвал опасные осложнения, которые провоцирует корь

Врач назвал опасные осложнения, которые чаще всего провоцирует корь
Главная опасность кори — в ее крайне высокой заразности: даже при мимолетном контакте с возбудителем инфекции человек без иммунитета заболеет с вероятностью, близкой к 100%. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач Роман Иванов, эксперт Лаборатории «Гемотест».
«Первые симптомы кори похожи на ОРЗ — сухой кашель, высокая температура 38–39°C, головная боль. Возможна тошнота, покраснение слизистых оболочек глаз и конъюнктивит, слабость и потеря аппетита», — пояснил врач.
Специфических препаратов для лечения кори не существует, но состояние пациента должен контролировать врач — он назначит препараты для облегчения симптомов или для борьбы с развившимися осложнениями.
«На 3–4 день появляется характерная коревая сыпь за ушами, которая потом переходит на лицо, шею, туловище, руки и ноги. Сыпь распространяется сверху вниз: когда она появляется на ногах, на лице уже начинает постепенно исчезать», — подчеркнул медик.
Корь вызывает осложнения примерно у трети заболевших. Зачастую они проявляются уже в разгар болезни, одновременно с сыпью.
«Самые распространенные осложнения кори — бронхит, пневмония, отит, энцефалит и энтероколит (воспаление кишечника)», — заявил врач.
По словам Иванова, не заболеть корью поможет только прививка. Вакцинированные люди либо не заболевают вообще, либо переносят корь в легкой форме.
«В соответствии с национальным календарем прививок, детей вакцинируют дважды — в один год и в шесть лет. Поствакцинальный иммунитет — антитела IgG к вирусу кори — сохраняются в крови от 10 до 18 лет. Чтобы контролировать силу противокоревого иммунитета, взрослым полезно сдавать анализ на уровень IgG-антител к вирусу кори каждые пять лет. Если антител нет — пора ревакцинироваться», — резюмировал он.