Диетологи назвали лучшие продукты для людей с диабетом
Эти продукты наиболее полезны для людей, страдающих диабетом, потому что они поддерживают уровень сахара в крови.
Как сообщает издание ETNT, овсяные хлопья содержат тип клетчатки, называемый бета-глюканом, который оказывает антидиабетическое действие. В частности, в обзоре, опубликованном в Vascular Health and Risk Management, сделан вывод, что бета-глюканы помогают снизить высокий уровень сахара в крови и кровяное давление.
Вместо больших порций сыра с высоким содержанием жира или обычного майонеза диетологи рекомендуют хумус в качестве соуса к овощам или низкоуглеводным крекерам. Хумус содержит белок и обладает низким гликемическим индексом.
Чечевица богата так называемым устойчивым крахмалом – типом углеводов, которые оказывают минимальное влияние на уровень сахара в крови, поскольку проходят через организм непереваренными и в конечном итоге питают полезные бактерии в нижней части пищеварительного тракта. Таким образом, чечевица не только поможет поддерживать уровень сахара в крови на стабильном уровне, но и улучшит здоровье кишечника.