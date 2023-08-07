Диетологи назвали лучшие продукты для людей с диабетом

Эти продукты наиболее полезны для людей, страдающих диабетом, потому что они поддерживают уровень сахара в крови.

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Как сообщает издание ETNT, овсяные хлопья содержат тип клетчатки, называемый бета-глюканом, который оказывает антидиабетическое действие. В частности, в обзоре, опубликованном в Vascular Health and Risk Management, сделан вывод, что бета-глюканы помогают снизить высокий уровень сахара в крови и кровяное давление.

Вместо больших порций сыра с высоким содержанием жира или обычного майонеза диетологи рекомендуют хумус в качестве соуса к овощам или низкоуглеводным крекерам. Хумус содержит белок и обладает низким гликемическим индексом.