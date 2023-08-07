ScienceAlert: мужчина заразился неизвестной инфекцией от укуса бездомной кошки

Житель Великобритании заразился неизвестной науке инфекцией из-за укуса уличной кошки. Об этом рассказало издание ScienceAlert.

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48-летний британец был укушен бродячей кошкой, а через восемь часов был вынужден обратиться в больницу из-за сильного отека в области укуса. Медики промыли и перевязали ему рану, сделали прививку от столбняка и прописали антибиотики, однако иммунная система пострадавшего не смогла справиться с воспалением, вызванным неизвестным стрептококковым микроорганизмом. Это стало известно, когда специалисты взяли анализы микроорганизмов из его ран.

Врачи вновь приняли его в больнице на следующий день в тяжелом состоянии — мизинец, средний палец на левой руке и оба предплечья сильно распухли и покраснели. Тогда хирурги приняли решение об удалении поврежденной ткани вокруг ран. После операции пациенту ввели антибиотики внутривенно, а после восстановления отправили домой с пероральными антибиотиками. После этих манипуляций больной выздоровел.

Ученые взялись за исследование полученных образцов бактерий и поняли, что они не совпадают ни с одним из известных штаммов. Бактерия, выявленная исследователями из полученных образцов, относилась к роду Globicatella, но при этом отличалась от других родственных штаммов. По словам ученых, она хорошо реагирует на некоторые антибиотики.

В связи с произошедшим специалисты напомнили о том, что бродячие кошки могут представлять угрозу для человека как переносчики опасных инфекций.