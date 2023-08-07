Врач рассказал, как спасти организм от жары

Долгое пребывание на жаре грозит неприятными последствиями для здоровья. Об этом рассказал Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения.

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По словам врача, легче пережить сильную жару помогает отдых у водоемов, однако выбирать такой досуг следует утром до 11.00 или вечером после 17.00. В эти часы солнце не так активно.

Долгое пребывание на солнце грозит человеку риском теплого или солнечного удара, а также возникновения солнечных ожогов. Опасность состоит также в том, что люди не сразу замечают изменения. При этом, врач отметил, что опаснее засыпать под солнцем.

Специалист порекомендовал отказаться от физических нагрузок, не работать на даче в жару. Зато переждать жару в офисе - полезно, потому что они обычно оснащены кондиционерами.

Кроме того, врач советует включать вентиляторы, чаще проветривать помещение, носить легкую одежду и много пить, чтобы поддерживать водно-солевой баланс организма.

Врач уточнил, что жара становится серьезным стрессом для организма, потому что ему приходится тратить ресурсы на то, чтобы адаптироваться и защитить от перегрева все органы и системы. Многим людям из-за хронических болезней в анамнезе и сниженного иммунитета высокую температуру пережить особенно сложно. В группе риска находятся люди с сердечно-сосудистыми, неврологическими, бронхолегочными и другими патологиями.