В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19
В Роспотребнадзоре заявили о замедлении темпов снижения заболеваемости COVID-19 в России. Глава ведомства Анна Попова поручила регионам подготовиться к иммунизации населения.
Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«За 31-ю неделю зарегистрировано 2932 случая заболевания (за 30-ю — 2985)», — уточняется в сообщении.
Также утверждается, что самым распространёнными типами коронавируса остаются геноварианты штамма «Омикрон».
Ранее Попова заявила, что новый всплеск распространения коронавируса ожидается осенью.