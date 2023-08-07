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В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19

В Роспотребнадзоре заявили о замедлении темпов снижения заболеваемости COVID-19 в России. Глава ведомства Анна Попова поручила регионам подготовиться к иммунизации населения.

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19
© unsplash.com

Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«За 31-ю неделю зарегистрировано 2932 случая заболевания (за 30-ю — 2985)», — уточняется в сообщении.

Также утверждается, что самым распространёнными типами коронавируса остаются геноварианты штамма «Омикрон».

Ранее Попова заявила, что новый всплеск распространения коронавируса ожидается осенью.