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Ученые выяснили, как организм реагирует на раковые клетки

Борющиеся с раком иммунные клетки истощаются в течение нескольких часов после обнаружения ими злокачественных опухолей. К таким выводам пришли специалисты Университета Вандербильта в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы в журнале The New Haven Register.

Стало известно, как организм реагирует на раковые клетки
© Unsplash

Т-клетки, именуемые цитотоксическими, способны распознавать мутировавшие белки раковых клеток и, как предполагается, должны их убивать. Однако у большинства пациентов раковые клетки растут беспрепятственно, несмотря на присутствие данной разновидность клеток.

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Ученые решили проанализировать, почему так происходит, и провели с этой целью эксперимент с участием подопытных мышей.

"Т-клетки в опухолях не обязательно усердно работают и истощаются из-за этого. Скорее, они изначально "заблокированы". Это объясняется тем, что негативные сигналы раковых клеток вызывают дисфункцию Т-клеток, а отсутствие положительных сигналов не позволяет запустить их на полную мощность".

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