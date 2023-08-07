Стало известно, как организм реагирует на раковые клетки

"Т-клетки в опухолях не обязательно усердно работают и истощаются из-за этого. Скорее, они изначально "заблокированы". Это объясняется тем, что негативные сигналы раковых клеток вызывают дисфункцию Т-клеток, а отсутствие положительных сигналов не позволяет запустить их на полную мощность".