Врач объяснила, можно ли заболеть от сквозняка в жару

Пребывание на сквозняке в жару не может навредить здоровому человеку, рассказала аif.ru врач-терапевт Светлана Куприна. По ее словам, испортить самочувствие может только экстремальная смена температуры в 10 градусов, когда человек после жары попадает в помещение со сквозняком и с температурой значительно ниже уличной. При этом чаще всего рискуют заболеть люди с хроническими респираторными заболеваниями.