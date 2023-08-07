Найден способ предсказать, будут ли болеть коленки после 50

Исследователи из Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») разработали новый метод прогнозирования риска развития остеоартроза коленного сустава у женщин по выделенной из венозной крови пациента ДНК. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

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Остеоартроз – это сложное дегенеративное заболевание, от которого часто страдают женщины после 50 лет. Остеоартроз коленного сустава может серьезно снизить работоспособность и даже привести к инвалидности. Пациентам с прогрессирующим остеоартрозом нередко приходится менять весь сустав на эндопротез. Это эффективный, но дорогостоящий метод лечения. Чтобы не довести пациента до крайней точки, важно искать новые способы прогнозирования риска развития болезни.

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Ученые уверены, что наиболее эффективно предсказать риск развития остеоартроза коленного сустава у женщин можно по взаимодействию полиморфных вариантов rs143384 гена GDF5 и rs11177 гена GNL3. С развитием заболевания связана комбинация генотипов rs143384 GG гена GDF5 и rs11177 GG гена GNL3, наличие которой позволяет определить риск развития заболевания.

«Знание роли генетических маркеров в развитии остеоартроза позволит оценить перспективы развития у пациенток остеоартроза коленного сустава задолго до появления его первых признаков, позволит сформировать группы риска и своевременно оказывать им необходимые лечение и профилактику», – объяснил «Газете.Ru» заведующий кафедрой медико-биологических дисциплин медицинского института НИУ «БелГУ», профессор Михаил Чурносов.

Способ предусматривает выделение ДНК из периферической венозной крови. Данный метод не требует большого количества манипуляций и включает оптимальный ряд параметров, что обеспечивает его высокую воспроизводимость. Способ оптимален в применении, а его эффективность подтверждена на 590 пациентках.

Однако профессор Чурносов подчеркнул, что способ работает только на определенных этнических группах. В данном исследовании изучались сочетания генов русских женщин, живущих в Центральном Черноземье. Аналогичное исследование сейчас проводится и для мужчин.