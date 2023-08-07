Невролог рассказал, как избавиться от нервного тика

Для избавления от затянувшегося нервного тика следует сократить употребление возбуждающих напитков. Об этом порталу "РИАМО" сообщил невролог Руслан Сибагатуллин.

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По словам специалиста, речь идет о крепком чае, кофе и энергетиках. Однако это не единственный способ избавления от проблемы.

Так, врач обращает внимание на необходимость полноценного отдыха и крепкого сна. В частности, невролог посоветовал делать перерывы в работе за компьютером и смартфоном, а также регулярно выполнять упражнения на расслабление мышц глазных яблок.

С недугом можно бороться и за счет корректировки рациона питания. Например, добавить в него богатую витаминами группы B и магнием пищу: сухофрукты, бананы, зерна и крупы, отметил эксперт.