Невролог рассказал, как избавиться от нервного тика

Невролог Сибагатуллин рассказал, как избавиться от нервного тика
Для избавления от затянувшегося нервного тика следует сократить употребление возбуждающих напитков. Об этом порталу "РИАМО" сообщил невролог Руслан Сибагатуллин.
По словам специалиста, речь идет о крепком чае, кофе и энергетиках. Однако это не единственный способ избавления от проблемы.
Так, врач обращает внимание на необходимость полноценного отдыха и крепкого сна. В частности, невролог посоветовал делать перерывы в работе за компьютером и смартфоном, а также регулярно выполнять упражнения на расслабление мышц глазных яблок.
С недугом можно бороться и за счет корректировки рациона питания. Например, добавить в него богатую витаминами группы B и магнием пищу: сухофрукты, бананы, зерна и крупы, отметил эксперт.
Если же подергивания век случаются регулярно, стоит сделать анализ крови на концентрацию магния и витаминов В1, В6, В12 с последующим посещением нутрициолога для коррекции питания, резюмировал он.