Ученые обнаружили неизвестную инфекцию у мужчины после укуса кошки

Ученые из Кембриджского университета обнаружили неизвестную инфекцию у мужчины после укуса бездомной кошки. Результаты исследования медиков были опубликованы в журнале Emerging Infectious Diseases.

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В статье говорится о случае 48-летнего мужчины, которого укусила бездомная кошка. В конечном итоге он заразился бактериями, которые ученые никогда раньше не видели. Всего спустя восемь часов после укуса, рука пациента сильно опухла. Тогда он обратился в отделение неотложной помощи.

Ему промыли раны, перевязали руку и сделали прививку от столбняка. Это должно было остановить воспаление, но на следующий день его мизинец и средний палец на левой руке были увеличены, а оба предплечья покраснели и распухли. Врачам пришлось хирургическим путем удалить поврежденные ткани и взять для анализа. Ему также ввели три разных антибиотика внутривенно и назначили пероральные антибиотики.

Результаты анализа показали неизвестный микроорганизм, похожий на стрептококк. Это род грамположительных бактерий, который связан с менингитом, острым фарингитом, бактериальной пневмонией, воспалением глаз и многими другими заболеваниями.

Когда исследователи секвенировали часть генома этой бактерии, он не соответствовал ни одному зарегистрированному штамму. Ученые выяснили, что бактерия принадлежит к другому роду грамположительных бактерий, называемых Globicatella. Полное секвенирование генома бактерии показало, что она отличается от других родственных штаммов примерно на 20%. Это указывает на то, что это ранее не описанный вид.