Врач-гериатр призвала пожилых не принимать БАДы для замедления старения

"Мы как врачи-гериатры ни в коем случае не рекомендуем принимать препараты из числа БАД и подобных им без консультации со специалистом. Есть такое понятие как геропротекторы. Это такие вещества, молекулы, которые могут показать те или иные возможности, повлиять на скорость старения. Но ни один из этих препаратов, которые проходят сейчас тестирования, не рекомендован для применения в реальной клинической практике", - сказала Рунихина.