Эндокринолог ответила, почему диабетики хуже себя чувствуют в жару

Врач-эндокринолог Светлана Калинченко рассказала, что состояние пациентов с сахарным диабетом летом ухудшается. Также в этот период повышен риск развития заболевания.

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«Если диабет компенсированный, то летняя жара не ухудшает самочувствие диабетиков. Ухудшение состояния, скорее всего, связано с тем, что летом люди потребляют большое количество сладких фруктов и разных других продуктов, насыщенных углеводами», – отметила Калинченко.

Такие продукты повышают уровень сахара в крови, пояснила врач. Светлана Калинченко отметила, что есть еще одно объяснение ухудшению самочувствия: в жару люди много потеют и теряют большое количество жидкости и электролитов, которые способствуют продвижению в клетки организма питательных веществ и выводу из них продуктов обмена.