Ученые рассказали о влиянии алкоголя на артериальное давление

Все согласятся, что употребление алкоголя – эта вредная привычка, наносящая здоровью вред. При этом, многих интересует: играет ли в этом вопросе роль количество выпитого алкоголя? Учёные говорят о том, что безопасных доз алкоголя не существует. Так, самые минимальные дозы способны приводить к повышению систолического артериального давления.

Учёные из Университета Модены и Реджо-нель-Эмилии в Италии подтвердили это в ходе проведённого исследования. Употребление даже одного алкогольного напитка в день оказалось связанным с повышением артериального давления у здоровых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Hypertension, - передаёт «Медвестник».

Так, приём 12 г алкоголя в день (порядка 340 мл пива, 140 мл вина или 40 мл крепких напитков) в среднем увеличивал систолическое артериальное давление на 1, 25 мм рт.ст. У тех, кто потреблял 48 г алкоголя в день, систолическое давление увеличивалось на 4,9 мм рт.ст.

Повышение диастолического артериального давления на фоне употребления 12 г алкоголя в сутки составило 1,14 мм рт.ст, на фоне 48 г – 3,1 мм рт.ст.

В исследовании использовались данные 19 548 здоровых жителей США, Кореи и Японии в возрасте от 20 до 70 лет. Наблюдение за участниками велось более пяти лет. До начала исследования у них не выявлялась гипертензия, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания печени и другие патологии, связанные с приёмом алкоголя.