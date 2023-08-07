Стоматолог предостерег от полетов после операции на челюсти

«Когда проводятся операции по синус-лифтингу, от трёх недель до месяца нельзя летать. Идёт воздействие давления. На гайморовы пазухи идёт тоже давление. Так как идёт подсадка кости в области гайморовой пазухи, это синуса. Могут происходить разрывы Шнейдеровой мембраны, это не манипуляции врача приводят к последствиям и осложнениям».