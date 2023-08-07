Стоматолог предостерег от полетов после операции на челюсти
Речь идёт о синус-лифтинге — процедуре по наращиванию кости для укрепления на ней импланта.
После этой операции полёты на самолёте чреваты разрывом мембраны Шнейдера, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-стоматолог Артур Тумашевич.
«Когда проводятся операции по синус-лифтингу, от трёх недель до месяца нельзя летать. Идёт воздействие давления. На гайморовы пазухи идёт тоже давление. Так как идёт подсадка кости в области гайморовой пазухи, это синуса. Могут происходить разрывы Шнейдеровой мембраны, это не манипуляции врача приводят к последствиям и осложнениям».