Врачи оценили безопасность послеоперационных отелей

Ученые из Клиники Мэйо выяснили, что перевод пожилых пациентов после небольших операций в специализированную гостиницу может снизить затраты и сократить время пребывания пациентов в больнице. Исследование представлено на 20-м ежегодном собрании Общества нейроинтервенционной хирургии (SNIS).

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В исследование были включены 42 пациента, которым была сделана плановая операция, например, по удалению аневризмы. Их выписали в «отель для престарелых» вместо того, чтобы держать в больнице.

Пациенты находились под наблюдением медсестер и при необходимости имели немедленный доступ в больницу. Все они были выписаны домой на следующий день, за исключением одного человека с затяжным онемением, который был госпитализирован на два дня.

Такой подход позволил сэкономить от 1500 до 2600 долларов на процедуру. Кроме того, больничные койки были сохранены для других пациентов, нуждающихся в госпитализации.

Авторы исследования пришли к выводу, что эта ускоренная модель безопасна, осуществима и экономически эффективна для определенных пациентов.